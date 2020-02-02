Саакашвили предсказал распад Украины на пять маленьких Украин

Если власть Украины сохранит текущую политику, страна распадется на пять государств, считает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он уверен, что кризиса не избежать, если не изменить экономическую ситуацию.

Такое заявление бывший президент Грузии сделал в эфире телеканала «112 Украина». Саакашвили считает, что виной всему — «провальная политика» администрации президента страны Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что региональные власти Украины имеют собственные армии, которые могут использовать в случае кризиса — тогда страна разделится на пять государств.

Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы — прим. «360») есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин Михаил Саакашвили.

Саакашвили отметил, что стране некогда менять экономическую ситуацию — но если оставить все так, как есть, «все полетит в трубу».Бывший глава Одесской области считает, что стране грозит большой кризис — именно он и спровоцирует распад Украины.