    02 февраля 2020, 17:54

    Саакашвили предсказал распад Украины на пять маленьких Украин

    Нина Петлинова

    Если власть Украины сохранит текущую политику, страна распадется на пять государств, считает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он уверен, что кризиса не избежать, если не изменить экономическую ситуацию.
    Саакашвили предсказал распад Украины на пять маленьких Украин

    Такое заявление бывший президент Грузии сделал в эфире телеканала «112 Украина». Саакашвили считает, что виной всему — «провальная политика» администрации президента страны Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что региональные власти Украины имеют собственные армии, которые могут использовать в случае кризиса — тогда страна разделится на пять государств.

    Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы — прим. «360») есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин

    Михаил Саакашвили.

    Саакашвили отметил, что стране некогда менять экономическую ситуацию — но если оставить все так, как есть, «все полетит в трубу».Бывший глава Одесской области считает, что стране грозит большой кризис — именно он и спровоцирует распад Украины.