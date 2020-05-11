Саакашвили предсказал голод в Грузии из-за испорченных отношений с Украиной

Грузия закупает у Украины большую часть продуктов. Если на отношения с Киевом «бросить тень», то грузины останутся без еды.

«Мы должны не забывать, что, исходя из размеров, скорее Грузия нуждается в Украине, нежели наоборот. <…> Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии погибнут от голода», — заявил в эфире телеканала Mtavari Arxi глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Он отметил, что Украина поставляет в Грузию — на свой крупнейший рынок сбыта — большую часть зерновых, мяса и молока.

Ранее бывшего президента Грузии назначили на пост руководителя исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия отозвала из Киева своего посла. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после такого решения Тбилиси заявил, что Саакашвили — гражданин Украины и указывать, на какой пост его назначать, никакое государство не вправе.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже украинское правительство отозвало это назначение.