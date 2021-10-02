Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ближайшее время предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы. По данным телекомпании «Имеди», это может произойти уже сегодня.

Политик находится под арестом в тюрьме в Рустави. В Тбилиси, где он был задержан накануне, продолжают работать правоохранители.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел, по двум ему уже вынесли приговор. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.

В прокуратуре страны заявили, что вопрос экстрадиции экс-президента на Украину не рассматривается, сообщил «Спутник Грузия». Сам Саакашвили объявил голодовку и сегодня успел обратиться к своим сторонникам с призывом прийти на муниципальные выборы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что Саакашвили получит поддержку, так как имеет украинское гражданство, но вместе с тем в официальном комментарии министерства говорится о том, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела Грузии.