Саакашвили пожаловался международному сообществу на затягивание слушаний

Арестованный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, заявив, что его держат в тюрьме уже девять дней, но не проводят никаких слушаний по его уголовным делам. Об этом он написал у себя в Facebook.

Саакашвили в своем обращении к международному сообществу указал, что 1 октября его задержали в Грузии и уже девять дней держат в тюрьме. Он напомнил, что по грузинским законам любого, кого задерживают на основании актуальных уголовных дел, должны немедленно доставить в суд.

Экс-президент написал, что все эти дни его держат в тюрьме без каких-либо слушаний.

«Моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — рассказал политик.

Саакашвили заявил, что власти страны не хотят допустить его появления на публике в преддверии второго тура выборов. Он связал это с тем, что его партия в крупных городах не уступает по уровню поддержки правящей партии Бидзина Иванишвили.

Саакашвили 30 сентября сообщил, что впервые за восемь лет вернулся в Грузию. На следующий день его задержали и отправили за решетку. Накануне политик прекратил свою голодовку.