Саакашвили потерял сознание при попытке вернуть его из госпиталя в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом сообщила представитель омбудсмена Анна Джаниашвили после посещения бывшего грузинского лидера в медучреждении.

«Я виделась с Михаилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание», — сказала Джаниашвили. Слова представителя политика привело агентство «Интерфакс».

Джаниашвили также добавила, что у бывшего грузинского лидера было высокое давление, и из-за этого медики решили приостановить перевод президента обратно в тюрьму города Рустави.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе пожаловался на то, что вечером в понедельник, 27 декабря, ему не удалось попасть в госпиталь в Гори. По словам медика, причины невозможности посещения ему объяснять не стали.

В Минюсте Грузии уже отмечали, что после того, как Саакашвили прекратит голодовку, его вернут обратно в тюрьму. Однако тогда в ведомстве также исключали перевод политика в плохом состоянии из тюремной больницы куда-либо еще. Потом же решили все-таки перевести его в военной госпиталь в Гори.

В военном госпитале в Гори после выполнения нескольких требований — в том числе, о возможности посещения и о наличии телевизора — Саакашвили согласился принимать лекарства, а после прекратил голодовку. Политик не принимал пищу на протяжении 50 дней.