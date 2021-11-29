Саакашвили покинул суд на реанимобиле

Михаила Саакашвили увезли из здания суда в Тбилиси на реанимобиле. Опального политика доставили на заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года, когда он занимал пост президента Грузии.

Видео, как Саакашвили под конвоем увозят на машине скорой, опубликовал Telegram-канал RT.

Бывший грузинский президент выступал в суде примерно час. Вину за то, что в период его правления силовики в стране жестоко подавляли народные демонстрации, он переложил на Россию.

Саакашвили сказал, что в 2007 году якобы имело место вмешательство РФ, поэтому в Грузии проходили митинги. Также он перечислял свои достижения за время, пока руководил страной.

Несколько раз речь Саакашвили прерывал прокурор, который просил его говорить по существу.

Экс-президента Грузии утром в понедельник привезли в суд на заседание по делу о разгоне акции его оппонентов 7 ноября 2007 года. Саакашвили обвиняют в причастности к действиям силовиков, из-за которых многие митингующие с улиц угодили в больницы с травмами разной степени тяжести. Полицейские применяли водометы, слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и оглушающие пистолеты. Эти события впоследствии привели к отставке Саакашвили и досрочным выборам.