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Саакашвили похудел в тюрьме на 30 килограммов — депутат парламента Грузии

Депутат Накопия: экс-президент Грузии Саакашвили похудел в тюрьме на 30 килограммов

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год в тюрьме похудел на 30 килограммов, сообщил навестивший его в клинике депутат парламента страны Коба Накопия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат добавил, что Саакашвили «явно нехорошо».

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«Его самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — считает Накопия.

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Он надеется, что власти скоро разрешат перевести Саакашвили за границу.

Сейчас бывший президент Грузии лечится в клинике Тбилиси после длительной голодовки. Врачи поставили ему больше десятка разных диагнозов.

Михаила Саакашвили задержали прошлой осенью. Политика заочно осудили заочно по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Саакашвили — фигурант дел о растрате средств государственного бюджета, погроме телекомпании «Имеди» и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году,

В августе 2022 года Саакашвили из тюрьмы заявил о желании «участвовать в борьбе на Украине».

Михаил Саакашвили

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