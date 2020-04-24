Саакашвили поделился планами по управлению Украиной

Грузинский политик Михаил Саакашвили заявил, что в случае назначения на пост вице-премьера Украины, он в первую очередь сосредоточит свое внимание на поддержке малого и среднего бизнеса и сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом экс-президент Грузии сообщил в интервью изданию «Новое время». Накануне в Facebook Саакашвили сообщил о поступившем от президента страны Владимира Зеленского предложении. Он рассказал о долгом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем, который назвал полезным и содержательным. Саакашвили утверждает, что Украину ждет очень сложный период в экономике, поэтому намерен подойти к своей задаче очень ответственно.

Он признался, что намерен держать дистанцию, чтобы выполнять задачи, важные для всех сегментов общества.

«Равноудаляться ото всех. В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют пять-шесть человек, на Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять», — отметил он. Политик считает, что нужно как можно быстрее развивать средний класс.

После бегства из Грузии в 2013 году под угрозой уголовных дел, Михаил Саакашвили с 2015 года год был губернатором Одесской области. Он был уволен и лишен гражданства тогдашним президентом страны Петром Порошенко за ухудшение экономических показателей региона.

Крымский политолог Владимир Джаралла назвал Саакашвили клоуном, который не умеет работать, но может выгодно подать себя.