Саакашвили перевели в тюремную больницу в Тбилиси

Объявивший в тюрьме голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в Глданскую тюремную больницу. Его перевели в медицинское учреждение, чтобы не допустить ухудшения здоровья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Грузии.

«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

В ведомстве добавили, что всю информацию о Саакашвили будут выдавать поэтапно. О том, что бывшему главе закавказского государства нужно в больницу, ранее сообщил консилиум врачей. Адвокаты просили, чтобы его перевезли не в тюремное, а в гражданское медучреждение.

Михаил Саакашвили вернулся на родину 1 октября — он не был в Грузии семь лет. Его сразу задержали правоохранители, так как он является фигурантом нескольких уголовных дел. Его заочно осудили по двум из них — об убийстве и избиении. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Накануне он отказался от лекарств и переливаний крови после того, как Минюст опубликовал видео, на котором бывший политик ест. На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.