Саакашвили отправили в тюрьму в Рустави

Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы в город Рустави. Об этом сообщила девушка политика, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во время эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Ясько, Саакашвили находился в критическом состоянии и его вывезли из госпиталя в Гори.

«В каком он состоянии никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет», — рассказала депутат.

В минувший понедельник, 27 декабря, проходивший лечение после длительной голодовки в военном госпитале Гори Саакашвили заявил, что к нему пришли люди в черной форме и сообщили, что его решено увезти из госпиталя

В свою очередь, в специальной пенитенциарной службе минюста Грузии рассказали, что в ведомстве решили отложить перевод политика в спецучреждение в Рустави.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на родине 1 октября. Незадолго до этого он вернулся в страну, где 2 октября прошли местные выборы. Прокуратура вынесла обвинение по факту незаконного пересечения границы.

Ранее Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, но после появления информации об опасности для своей жизни, решил попасть в страну другим путем.

Политик заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гигвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Суд избрал ему наказание в виде тюремного заключения сроком на три года, в первом случае и на шесть — во втором случае.

Кроме того, политик является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.