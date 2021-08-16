Саакашвили оправдал США после захвата власти в Афганистане талибами*

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* смогли захватить власть в Афганистане из-за нежелания армии сражаться за свою страну. Такое мнение выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, ситуация в Афганистане — это урок всем странам.

«Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Саакашвили, Штаты поддерживали Грузию во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году именно благодаря «героическому сопротивлению армии республики». Обстановка в мире меняется стремительно, и к этому нужно быть готовыми, добавил он.

Кабул был захвачен талибами* 15 августа. Хотя президент США Джо Байден заявлял, что после вывода американских военных из Афганистана боевики не смогут вернуться к власти, все произошло иначе. За считаные дни талибы* захватили крупные афганские города, а потом вошли в столицу, заняв президентский дворец.

Президент страны Ашраф Гани улетел из Афганистана, подав в отставку. Такое решение он объяснил тем, что хочет избежать бойни в Кабуле. Аэропорт столицы Афганистана переполнен желающими сбежать от нового режима. Сейчас все коммерческие рейсы запрещены.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.