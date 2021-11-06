Саакашвили обвинили в попытках устроить госпереворот из тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы координирует протесты своих сторонников с целью насильственного госпереворота. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе, передал ТАСС.

Сторонники Саакашвили с субботы планируют проводить постоянные акции у тюрьмы в Рустави, где сидит политик. В Службе госбезопасности также располагают сведениями, что протестующие планируют блокировку госучреждений в Тбилиси.

Мгеладзе сообщил, что митингующие намерены перекрыть дороги, ведущие к тюрьме. А в Тбилиси протестующие планируют перекрыть здания парламента, администраций президента и правительства, Минюста и МВД.

В СГБ Грузии заявили, что к протестам могут присоединиться бывшие силовики, но организаторы акций хотят привлечь и действующих.

Лечащий врач экс-президента Николоз Кипшидзе ранее сообщил, что состояние Саакашвили ухудшается в тюрьме с каждым днем. По его словам, у политика проблемы с глазом и ухом. Теперь в тюрьму к Саакашвили ходят 11 консультантов, чтобы осмотреть его, но устройств для постановки диагноза у них нет, передал RT.