Саакашвили обвинил Кремль в преследовании

Находящийся под арестом в Грузии бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что за всеми уголовными делами, которые возбудили против него стоит Кремль. Об этом он написал в ответе на вопросы журналиста грузинского телеканала Mtavari Теи Адеишвили.

По словам опального политика, первые уголовные дела в отношении него завели на Украине, когда он стал губернатором Одессы.

«Это был заказ Кремля. Москву очень раздражало то, что в Одесской области, которая для них имеет сверхстратегическое значение, я стал большим препятствием. Теперь же, если грузинский народ будет активен, Москва не сможет наложить вето на мое освобождение», — написал Саакашвили.

После досрочной отставки с поста президента Грузии в 2013 году Михаил Саакашвили уехал из страны в Бельгию. Первое уголовное дело против него завели в 2014 году. Сначала политика обвинили в растрате бюджетных средств, потом в избиении депутата Гелашвили, а после следователи доказали причастность Саакашвили к убийству банкира Сандро Гиргвлиани.

Тогда политик уже жил на Украине, которая отказалась его выдать властям Грузии. С 2015 по 2016 год Саакашвили занимал пост губернатора Одессы. После отставки он остался на Украине и ушел в оппозицию занимавшему тогда пост президента страны Петру Порошенко. В 2017 году политика выдворили из страны, но он вернулся обратно через Польшу. Окончательная депортация Саакашвили произошла только в 2018 году.

Перед парламентскими выборами в Грузии в этом году политик вернулся на родину, где его арестовали. В тюрьме он несколько дней держал голодовку. По словам личного врача, политик похудел на 12 килограммов и несколько подорвал здоровье.