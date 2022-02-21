Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения

Плохое лечение в тюрьме вынудило экс-президента Грузии Михаила Саакашвили принять крайние меры. Политик объявил о начале новой голодовки.

Соответствующее заседание он сделал во время судебного заседания. Саакашвили отметил, что власти Грузии пытаются довести его до смерти.

«Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Не получится. Если надо будет, я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку», — написал ТАСС.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября. Саакашвили вернулся в страну для того, чтобы принять участие в протестах после нескольких лет эмиграции. Сейчас его обвиняют в незаконном пересечении границы, жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Зимой этого года Саакашвили пожаловался на ухудшение своего состояния. Он потребовал допустить к нему личного врача. Однако власти страны, по его словам, не пускают к нему медиков.