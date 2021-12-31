Саакашвили неожиданно рассказал о внебрачной дочери

Бывший президент Грузии опубликовал в Facebook традиционное поздравление с Новым годом. В нем он неожиданно признался, что у него ребенок вне брака.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале „Мтавари архи“ примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», — написал экс-президент.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день политик объявил голодовку.

Саакашвили заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гигвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Суд избрал ему наказание в виде тюремного заключения сроком на три года в первом случае и на шесть — во втором.

Кроме того, политик является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате денежных средств из госбюджета.