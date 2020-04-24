Саакашвили не знает, как выглядит флаг Украины

Политик пришел на заседание фракции «Слуга народа» с неправильно приколотым значком на пиджаке.

Саакашвили неверно прицепил флаг Украины. Желтая полоса была сверху, синяя — снизу. Спустя какое-то время он перевесил знак правильно. Видимо, кто-то указал ему на ошибку.