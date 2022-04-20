Саакашвили не закончил выступление в суде и попросил врача

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания по своему делу спустя пять минут прекратил выступление и попросил помощи врача. Политика вывели из зала суда. Все это происходило в эфире грузинских телекомпаний.

«Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей… Если можно, мне нужна помощь врача», — сказал Саакашвили и попросил сотрудников правоохранительных органов помочь ему встать. Его процитировало РИА «Новости».

Заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили проходило в Тбилисском городском суде. Как сообщали представители его оппозиционной партии «Единое национальное движение», на суде он хотел представить план по смене власти в Грузии.

Политик не раз требовал предоставить ему медпомощь, омбудсмен Грузии Нино Ломджария говорила, что у Саакашвили обнаружено неврологическое расстройство — энцефалопатия Вернике, — появившееся, вероятно, из-за его голодовки. Он ее начал после того, как 1 октября 2021 года его задержали в Грузии. Уточнялось, что бывший грузинский лидер прибыл в страну в грузовике с молочными продуктами.