Саакашвили не смог правильно надеть значок с флагом Украины. В двух цветах легко запутаться

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас готовится стать вице-премьером Украины, оконфузился с флагом. Политик пришел в Верховную раду с перевернутым флагом.

Михаил Саакашвили в пятницу посетил заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа». На лацкане пиджака политика заметили флаг Украины, но только желтый в версии Саакашвили оказался сверху.

В то же время журналисты заметили, что после заседания фракции Саакашвили вышел с правильно прикрепленным значком — вверху синий, внизу желтый.

Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области в 2015–2016 годах. В 2017-м Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, но Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили паспорт.

22 апреля Саакашвили, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам. Среди первых заданий для вице-премьера называют получение кредита от МВФ для Украины.