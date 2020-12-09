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    09 декабря 2020, 21:04

    Саакашвили не допустят на выборы в Грузии

    Артур Блянихов

    Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обозначил, что власти страны не допустят на выборы фракцию бывшего главы государства Михаила Саакашвили из-за его вмешательства с территории Украины. Об этом сообщил портал News.ru.

    «Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению», — обратил внимание Кобахидзе.

    По данным издания, депутаты подготовили законопроект, который подразумевает аннулирование регистрации на выборах фракций, чьи руководители не удовлетворяют обоим цензам.