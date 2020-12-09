Саакашвили не допустят на выборы в Грузии
Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обозначил, что власти страны не допустят на выборы фракцию бывшего главы государства Михаила Саакашвили из-за его вмешательства с территории Украины. Об этом сообщил портал News.ru.
«Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению», — обратил внимание Кобахидзе.
По данным издания, депутаты подготовили законопроект, который подразумевает аннулирование регистрации на выборах фракций, чьи руководители не удовлетворяют обоим цензам.