Саакашвили не допустят на выборы в Грузии

«Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению», — обратил внимание Кобахидзе.

По данным издания, депутаты подготовили законопроект, который подразумевает аннулирование регистрации на выборах фракций, чьи руководители не удовлетворяют обоим цензам.