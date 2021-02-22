Саакашвили назвали позором нации в Грузии

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили является позором нации и армии страны, заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили. Политик сказал об этом, выступая в парламенте, сообщило РИА «Новости».

Кандидат в премьер-министры Грузии заявил, что народ не представляет себе развития страны, пока в этом принимает участие партия Саакашвили «Единое национальное движение».

«Михаил Саакашвили — позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой», — сказал Гарибашвили.

Грузинский парламент в понедельник проголосует за вотум доверия Гарибашвили и его правительству.

На прошлой неделе в Грузии арестовали главу ЕНД Ники Мелию. Перед этим по решению парламента его лишили депутатской неприкосновенности. Мелию обвиняли в организации протестов в 2019 году.

В Грузии против Саакашвили завели ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Он покинул страну в 2013 году.

Саакашвили ранее призвал своих сторонников к акциям неповиновения из-за ковидных ограничений.