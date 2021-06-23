Саакашвили назвал украинского министра «барыгой»

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили резко выразился в адрес министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он назвал его «барыгой», передает «Политика сегодня».

«Я уже давно не употребляю слово „барыга“, но его оно характеризует как нельзя лучше!» — заметил Саакашвили на своей странице Facebook.

По его мнению, Ткаченко — это обычный лавочник, который торгует своей должностью. Саакашвили подчеркнул, что чиновника давно пора гнать со своей должности, поскольку при нем министерство культуры «перепрофилировалось в обычное ЧП «Рога и копыта». По словам Саакашвили, оно «обдирает украинцев» и «барыжит» разрешениями на строительство в исторической части городов.