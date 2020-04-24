Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником» мира Украины и России

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выступает за примирение с Россией. Он подчеркнул, что никто не против мира — но для его достижения есть разные условия.

Такое заявление Саакашвили сделал во время интервью Deutsche Welle.

Я абсолютный сторонник мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто Михаил Саакашвили.

Он подчеркнул, что поддерживает позицию действующего президента Украины Владимира Зеленского — не только в вопросах взаимоотношений с РФ, но и в целом в отношении внешней политики страны. По мнению Саакашвили, все действия нынешнего лидера говорят о том, что он «защищает независимое украинское государство».

22 апреля Михаил Саакашвили озвучил предложение, которое ему сделал Зеленский. Президент Украины позвал его на пост заместителя главы правительства по вопросам реформ. Российские и украинские политологи уверены — это решение может стать очень серьезной ошибкой. Саакашвили известен в основном скандальными ситуациями и уголовными делами.

24 апреля политик продемонстрировал незнание того, как выглядит флаг страны, в правительство которой он может войти. Он умудрился запутаться в двух цветах и приколол перевернутый значок — вверху желтый, внизу синий. В таком виде Саакашвили отправился на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа». На улицу он вышел уже с правильно приколотым значком.