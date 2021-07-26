Саакашвили назвал два сценария нападения России на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия может прорабатывать два сценария для нападения на Украину. По его мнению, об этом свидетельствует переброска российских войск в Крым. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили заявил, что Россия перебросила в Крым все десантные войска, кроме дальневосточных. В связи с этим он предположил, что это не просто военный маневр.

Бывший грузинский лидер сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с тем, что происходило в Грузии в 2008 году. По мнению Саакашвили, сейчас Россия так же наращивает войска вблизи границ, якобы готовясь к нападению.

Политик назвал два сценария, которые может готовить Россия. Первый предполагает захват острова Змеиный, о котором президент РФ Владимир Путин упоминал в своей статье об историческом единстве русских и украинцев. На этом острове базируется украинский спецназ. После его захвата Россия разместит на нем свои ракетные комплексы С-400.

Второй сценарий, по словам Саакашвили, более реалистичен. Россия может дождаться завершения учений НАТО в сентябре и высадить войска для наступления на юг Украины.

Саакашвили ранее предложил начать на Украине разработку «зеленого» водорода после запуска «Северного потока — 2».