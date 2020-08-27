Саакашвили надумал вернуться в «сладкую Грузию»

Перед возвращением в Грузию он поблагодарил Украину, свой «второй дом».

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — сказал Саакашвили.

За последние семь лет политик через многое прошел, набрался достаточно опыта и знаний. Все это поможет ему «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Саакашвили признался в совершенных промахах во время своего президентства, отметил «Царьград».

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения», — отметил Саакашвили.

Все эти семь лет бывший президент интересовался новостями Грузии. Из них он знает, что период его президентства не прошел даром: многое из созданного сохранено до сих пор и функционирует. Тем не менее политик понимает, что каждый грузин может жить богаче и намного лучше. Он уверен, что это получится.

«Я возвращаюсь!» — подытожил Саакашвили.

В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Он покинул страну в 2013 году. Весной 2015-го бывший президент получил гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Саакашвили уволили с поста, так как он не выполнил обещания по развитию региона и серьезно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Саакашвили остался без украинского гражданства, а в феврале 2018-го его выслали в Польшу.

Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство 28 мая 2019 года, после чего тот вновь приехал в страну.