Саакашвили рассказал, как на Украине стало жить хуже после СССР

Саакашвили вряд ли тоскует по советским временам, однако он заявил, что в СССР украинцам жилось лучше, чем сейчас. Так плохо в стране не было никогда.

«Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже», — заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что весь мир развивается и двигается вперед, тогда как на Украине ситуация ухудшается. Саакашвили не смог вспомнить ни одного примера успеха в стране с 1991 года. Политик подчеркнул, что за все годы независимости власти не сделали ничего «в пользу народа».

В свою бытность главой одесского региона Саакашвили хотел показать, что «пример успеха возможен», однако его работа на Украине обернулась несколькими уголовными делами и выдворением из страны.

Ранее в телеэфире Саакашвили предсказал, что Украина может распасться на пять государств из-за неверного курса президента страны Владимира Зеленского. Местные чиновники, по его словам, «обросли деньгами и частными армиями», что может спровоцировать развал.