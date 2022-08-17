Саакашвили из тюрьмы заявил о желании «участвовать в борьбе» на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, сообщил о желании «непосредственно участвовать в борьбе» на Украине. Об этом он написал в соцсетях.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», — заявил он.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Грузии. Его осудили заочно по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, растрате средств из госбюджета и о погроме телекомпании «Имеди». Премьер Ираклий Гарибашвили страны заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, так как будет отбывать весь положенный срок.

Уже после своего президентства в Грузии Саакашвили какое-то время возглавлял Одесскую область, но затем был уволен действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко. Последний сказал, что грузинский политик не только не выполнил обещания по развитию региона, но и сильно ухудшил его экономические показатели. Порошенко в 2017 году лишил Саакашвили украинского гражданства. Экс-президент Грузии вернул его только после прихода к власти Владимира Зеленского.