Саакашвили вернется на родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовится вернуться на родину и заняться там политикой. Его переезд может произойти в ближайшие месяцы.

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«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину…» — сказал Саакашвили в интервью телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»). Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что как только вернется в Грузию, займется восстановлением «ее государственности».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Также на протяжении девяти лет его партия «Единое национальное движение» управляла страной.

Политик покинул родину в 2013 году. В его отношении там открыли несколько уголовных дел. По некоторым из них он получил заочно тюремные сроки. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз говорили, что задержат бывшего главу страны, как только он пересечет границу.

После отъезда из Грузии он пытался построить политическую карьеру на Украине. В 2015 году тогда еще президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Также грузинский политик получил украинское гражданство. Но уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил экс-президента Грузии. Тот, по его мнению, не выполнил обещания по развитию Одесской области. Кроме того, ее экономические показатели ухудшились.