S7 временно перестанет летать в Китай и Гонконг из-за коронавируса

Начиная с 4 февраля самолеты S7 Airlines не будут летать в Китай и Гонконг. Рейсы отменили до 28 марта из-за распространения смертельного коронавируса.

«S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)», — рассказали ТАСС в авиакомпании.

Рейсы отменили из-за того, что переводчик увидел риски в продолжении полетов. Проверка на коронавирус в аэропортах не дает возможности «гарантированно выявить первичные симптомы» инфекции. Всем пассажирам перевозчик пообещал вернуть деньги, заплаченные за билеты.

Регулярные рейсы между Россией и Китаем отменили с 1 февраля 2020 года, исключение составляет только несколько направлений «Аэрофлота». Перевозить пассажиров можно только чартерами. Позже было временно закрыто железнодорожное сообщение.

Коронавирусом уже заражены более 17 тысяч человек, а 362 случая заболевания закончились летальным исходом. В некоторых регионах России выросли цены на медицинские маски, а во Владивостоке в несколько раз подняли ценник на овощи.