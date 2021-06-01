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    01 июня 2021, 22:11

    Германия не разрешила S7 Airlines выполнить два рейса

    Анастасия Кукова

    Авиавласти Германии не выдали российской авиакомпании S7 Airlines разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня. Перевозчик был вынужден отменить рейсы по маршрутам Москва — Берлин (S7 3575) и Берлин — Москва (S7 3576).

    Германия не разрешила S7 Airlines выполнить два рейса

    Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    «Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке», — сообщил перевозчик

    18 мая авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неопределенности по этому направлению в связи с пандемией.