Германия не разрешила S7 Airlines выполнить два рейса

Авиавласти Германии не выдали российской авиакомпании S7 Airlines разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня. Перевозчик был вынужден отменить рейсы по маршрутам Москва — Берлин (S7 3575) и Берлин — Москва (S7 3576).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке», — сообщил перевозчик

18 мая авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неопределенности по этому направлению в связи с пандемией.