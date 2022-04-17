Россия сумеет выстоять в противостоянии с Западом, в отличие от СССР. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин спросил у помощника российского лидера соответствующий вопрос.

«Да. Мы — можем», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь назвал неправдоподобной информацию о том, что США приглашали Россию для вступления в альянс НАТО.

Также Песков подчеркнул, что, несмотря на масштабные и беспрецедентные санкции со стороны западных стран, российской экономике не грозит дефолт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что одной из задач спецоперации на Украине является свержение США с доминирующей позиции в мире.