Энергетик указал на проблемы Европы с закачкой газа

Текущая динамика пополнения запасов европейских подземных хранилищ газа указывает на проблемы с поставками энергоносителя. Об этом РИА «Новости» сообщил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его словам, в 2022 году европейские страны начали пополнять хранилища слишком рано, достигнув сезонного минимума запасов в размере 25,51% от активного объема. Динамика из-за резкого похолодания прерывалась с 31 марта по 5 апреля. В 2021 году минимальный уровень закачки газа пришелся на период с 19–20 апреля.

«Запасы увеличились на 26,84% по состоянию на 10 апреля. По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы», — сказал Белогорьев.

По словам эксперта, эти данные свидетельствуют о проблемах с закачкой газа. Одним из факторов может стать высокая цена газа на рынке и нехваткой поставок из России.

«О сложившейся тенденции можно будет говорить в мае, так как главный период закачки приходится на период с мая по август», — заключил Белогорьев.

Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с «360» выразил мнение, что Европе придется соглашаться на поставки российского газа за рубли, поскольку альтернативных вариантов нет.