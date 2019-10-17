Трамп сравнил российскую операцию в Сирии с войной в Афганистане

Президент США Дональд Трамп сравнил операцию российских военных в Сирии с советской войной в Афганистане. По его словам, причиной распада СССР были траты на афганскую кампанию.

«Россия была вовлечена [в войну] в Афганистане. Раньше она была Советским Союзом, а теперь называется Россией, потому что они потеряли столько денег в Афганистане, что им пришлось сократиться, очень сильно сократиться», — заявил Трамп. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

Так политик объяснил вывод американских военных сил из Сирии и нежелание защищать курдов.

По словам американского лидера, на операцию в Ираке США ранее потратили 5,5 триллиона долларов, поэтому полтора года назад он отказался поддержать курдов в новой борьбе с иракскими властями.

«Когда они говорили мне: „Мы только что потратили 5,5 триллиона долларов на войну в Ираке и с Ираком. И теперь мы должны тратить деньги на борьбу вместе с курдами против Ирака“. Я сказал: „Нет, спасибо“», — пояснил он.

Также он заверил, что не собирается терять американских солдат, вмешиваясь в конфликт между Турцией и Сирией. При этом, по словам Трампа, он не давал турецкому президенту Реджепу Эрдогану зеленый свет для вторжения на север Сирии, подконтрольный курдам.

Говоря о курдах, Трамп отметил, что они «не ангелы». «Рабочую партию Курдистана», которую Турция считает террористическим объединением, политик назвал «более жесткой и опасной организацией», чем запрещенную в России треррористическую организацию «Исламское государство».