Советскую символику демонтировали с военного мемориала во Львове

Советскую звезду и знак скрещенных серпа и молота демонтировали с мемориала «Холм славы» во Львове. Памятник установили в память о солдатах, освобождавших город во время Великой Отечественной войны. Фотографии и видео с места событий на своей странице в социальной сети выложил заместитель мэра города Андрей Москаленко.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие при помощи лома отламывают плитку, на которой установлен барельеф с советскими символами.

В результате на месте ранее установленных символов теперь черные дыры.

Власти Украины приняли так называемый закон о декоммунизации страны еще в 2015 году. Он предусматривает полный запрет советской символики и переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь исторических личностей.