С видом на безысходность. В высотках Пхеньяна заколотили окна, чтобы корейцы не подглядывали за чиновниками

Один из посетителей отеля заявил изданию: «Это просто показывает КНДР в худшем виде. Каждый турист, который видит это, автоматически думает: „Они даже блокируют окна, так, чтобы я ничего не видел“».

Тайная полиция начала устанавливать защитные панели в июле. Сейчас появились фотографии, показывающие, что проемы в высотках заделаны либо полупрозрачными экранами, либо планками, блокирующими доступ света.

По данным журналистов, такие меры были предприняты, чтобы люди не фотографировали правительственные учреждения и не отправляли снимки за границу, а также чтобы жители не могли смотреть свысока на штаб-квартиру Рабочей партии Кореи.

Район, на который нельзя смотреть, носит название «Запретный город». Это оцепленный участок в центре Пхеньяна, в котором находятся ключевые объекты страны, а также роскошные апартаменты высокопоставленных чиновников. В последнее время в районе развернулось бурное строительство.

«Впервые об этом стало известно в июле, когда базирующийся в Сеуле новостной сайт Daily NK заявил, что секретная полиция Северной Кореи потребовала установить бетонные и стационарные экраны в комнатах с видом на „Запретный город“», — пишет Daily Mail.

Район под названием «Запретный город». Источник фото: Daily Mail

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, оконные преграды не затрагивают нижние этажи зданий — они выглядят так же, как и раньше.

Помимо невозможности смотреть, куда вздумается, панели серьезно ограничивают доступ солнечного света в квартиры. Это делает помещения чрезвычайно темными, при том, что в Пхеньяне и без того часто происходят перебои в электроснабжении.

По словам представителя неправительственной организации Liberty in North Korea Сокила Парка, ориентация КНДР на безопасность, доходящая до паранойи, препятствует реальному улучшению жизни северокорейцев.

Мнение Сокила Парка поддержал Питер Уорд, постоянный аналитик NK Pro.

Это вписывается в культуру секретности, которая ужесточилась после санкций ООН в 2016 году. Новые ограничения привели к кампании властей Северной Кореи по превращению множества даже невинных вещей и явлений в секреты, которые иностранцы или даже многие северокорейцы не имеют права знать. Питер Уорд

Эксперты не исключают и банальных причин таких мер — предотвращение возможных самоубийств. Хотя эту версию, вероятно, нужно рассматривать в последнюю очередь.