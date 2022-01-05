С улиц Алма-Аты увозят сожженные машины силовиков. Ночью штурмовали мэрию

Казахстан сотрясла волна митингов из-за повышения цен на сжиженный газ, были задержаны около 200 человек. РИА «Новости» сообщило, что органы гражданской защиты приступили к очищению Алма-Аты от машин силовиков, сожженных и разбитых в ходе протестов.

Уточняется, что всего пострадало около 10 автомобилей. Городская площадь окружена военными, которые были размещены на случай повторного возникновения беспорядков.

Издание Rеаdovka в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором видно, как митингующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку. Также он объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города.

Токаев ввел государственное регулирование цен на автомобильное топливо — бензин, газ и дизель — на следующие полгода. Также будет регулироваться стоимость социально значимых продовольственных товаров.