Порошенко решил сбежать с Украины в Польшу

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил покинуть страну и уехать в Польшу. Политик добрался до пункта пропуска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранслужбу страны.

Порошенко приехал на Range Rover в пункт пропуска «Рава — Русская», уточнил Telegram-канал Mash.

На сделанном снимке экс-президента запечатлели рядом с таможенниками. Пропустят его или нет, неизвестно.

На днях СБУ показала допрос главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он свидетельствовал против Порошенко. Украинские силовики заявили, что оппозиционер рассказал об инициативе политика торговать углем с ДНР и ЛНР. Медвечук также якобы помогал бывшему главе Украины присвоить трубопровод «Самара — Западное направление».