Путину доложили о результатах переговоров с Украиной в Гомеле

Глава российской делегации и советник президента Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе переговоров с Украиной, которые прошли 28 февраля в Гомеле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективе», — приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. При этом он добавил, что пока планов провести разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.

Отвечая на вопрос журналиста, относится ли Зеленский к тем силам, которые надо денацифицировать, Песков сказал, что «это же не военный объект». «Но президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв», — указал пресс-секретарь.

Также Песков подчеркнул, что российские войска в ходе военной операции на Украине не наносят удары по гражданским объектам и жилому комплексу. «Это исключено», — сказал Песков.

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля в Гомеле, они продолжались около пяти часов. По словам помощника президента России Владимира Мединского, участникам удалось найти некоторые точки, по которым можно сформировать общие позиции в ходе дальнейших переговоров. Он добавил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе переговоров стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились некие решения. «Договорились о проведении второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», — сказал Подоляк.