Эксклюзив 21 февраля 2023, 14:25 Глобалист с нормальными мозгами. Что принесет России Трамп, если снова станет президентом США? Американист высказался о вероятности встречи Трампа с Путиным и Зеленским flickr

Читать 360tv в

Американист и историк Владимир Можегов прокомментировал заявление Дональда Трампа, который пообещал в случае своего переизбрания договориться о встрече с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, если Трамп победит на выборах в США осенью 2024 года, Россия от этого только выиграет, рассказал эксперт телеканалу «360».

«Трамп — глобалист, для него Америка превыше всего. Ему Украина совершенно „до лампочки“ <…> Трамп всегда будет договариваться, для него нет ничего, что бы его трогало по-настоящему на Украине», — отметил Владимир Можегов.

Реклама

По его мнению, России с США во главе с Трампом будет гораздо легче. При этом Владимир Можегов заявил, что у Трампа есть шансы на победу на выборах, однако демократы не отдадут власть без борьбы.

Реклама

«Консерваторы, с одной стороны, поддерживают политику Байдена целиком. С другой стороны, они выступают за то, чтобы все эти поставки (оружия на Украину — прим. ред.) были прозрачными, чтобы их было меньше, чтобы администрация больше уделяла внимание внутренним делам», — пояснил Можегов.

По мнению американиста, партия республиканцев поддержит Трампа, так как он единственный говорит о мире.

«Во всяком случае, кроме него, никто такие вещи не говорит. По всей видимости, партия его поддержит <…> Шансы у него есть, безусловно. Я, конечно, не верю, что демократы отдадут власть. До выборов ожидать какого-то изменения [в политике] не приходится. В случае победы Трампа, это, безусловно, произойдет. Но я вообще не верю в его победу, честно говоря», — сообщил историк.

По его словам, позиция «борьба до победного конца» — чисто консервативная политика. Однако он посчитал этих людей безумными.

«Когда приходит к власти человек с нормальными мозгами, как Трамп, то, конечно, сразу все изменится. Потому что в Европе тоже никто не хочет этого безобразия, все хотят вернуться к статусу кво», — сообщил Можегов.

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. За это время может произойти все что угодно. Внутри страны, по мнению Можегова, возможны различные беспорядки недовольных политикой демократов.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада наказали сами себя, пытаясь развернуть против России «экономический фронт». По его словам, они спровоцировали в своих государствах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий и кризис.