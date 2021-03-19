В Белом доме назвали Путина человеком с «толстой кожей»

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки предположила, что российский лидер Владимир Путин вряд ли обиделся на слова главы Белого дома в его адрес. Также она прокомментировала слова Путина о рабстве и расизме в Штатах, признав необходимость «саморефлексии» в США.

«Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», — сказала она в эфире MSNBC. Таким образом Псаки высказалась по поводу жестких слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера.

Пресс-секретарь Белого дома не оставила без внимания слова Путина о рабстве и расизме в США.

«Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной», — отметила Псаки.

Она подчеркнула, что Байдена привержен решению этой проблемы, его администрация ведет работу по этому вопросу.

Псаки ранее заявила, что резкие слова Байдена в адрес Путина были ответом на прямой вопрос. Поэтому американский лидер о них не сожалеет.

Байден в интервью назвал российского лидера «убийцей», и добавил, что Путин ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».