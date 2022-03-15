«С террористами переговоров мы не ведем». ВСУ уличили в перенятии тактики нацбатальонов

Если бы не началась спецоперация России на Украине, жертв было бы гораздо больше, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Он подчеркнул, что ВСУ начали перенимать тактику нацбатальонов.

«Мы бы просто оставили несколько миллионов русских людей наедине с националистическими батальонами и с ВСУ, которые, к сожалению, стали перенимать тактику националистических батальонов», — рассказал он в эфире телеканала «360».

По его словам, это террористическая тактика, они воюют с мирными жителями, чтобы их запугать, в надежде, что таким образом им удастся решить политические проблемы. Но таким образом, по словам Ярошенко, уже не удастся ничего решить.

«И эта тактика террористическая ведет только к одному: к нашей старой доброй традиции, что с террористами переговоров мы не ведем», — отметил он.

Киеву надо сейчас вернуть контроль над ВСУ, считает Ярошенко. А если, по его словам, это Киев отдает такие преступные приказы стрелять по центру города, перед этим туда заманивая диверсионными способами женщин, молодых мам и пенсионерок, то «будет возмездие всем».

«Их будут судить просто всех, кто причастен к этому. В лучшем случае, как любят у нас говорить, их будут судить, и в лучшем случае, их ждут долгие пожизненные приговоры. Это для них в лучшем случае. А мы все-таки будем думать, что все закончится по-другому, и наши специалисты с подобными террористами разберутся соответствующим образом», — подытожил Ярошенко.

Украинскую ракету «Точка-У» в понедельник, 14 марта, сбили в центре Донецка. Ее обломки унесли жизни 20 человек. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией действия украинских военных.