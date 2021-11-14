С севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine начали откачивать топливо

С севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine началась откачка топлива. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

На контейнеровозе, как уточнялось ранее, находится 200 контейнеров с запчастями, в баках — свыше 300 тонн горюче-смазочных материалов.

«Да, откачка топлива уже началась, работа продолжается, (процесс) безопасен», — привело агентство слова своего собеседника. По словам Агаревского, откачка «долго будет идти».

На этой неделе контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель и переломился на две части возле Находки. Все произошло из-за сильного шторма. Спасатели МЧС России смогли спасти моряков среди бушующей непогоды в Японском море. Судно Rise Shine попало в сводки происшествий как минимум в четвертый раз. В ноябре 2012 года у сухогруза вышел из строя двигатель. В мае 2015 года на причале в норвежском городе Бергене упала дюжина пустых контейнеров. А в апреле 2019 года на пути из Гонолулу Rise Shine получил повреждение двигателя у берегов Таити.