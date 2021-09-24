Венгрия сочла образцовым сотрудничество с Россией по вакцинам

Сотрудничество Венгрии и России по вакцинам может в будущем стать образцом для последующих сделок. Сейчас власти республики ведут переговоры с РФПИ о производстве «Спутника V» на территории Венгрии.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В вопросе сотрудничества по вакцинам мы очень благодарны Российской Федерации, в особенности министру промышленности и торговли Денису Мантурову, конечно же, министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они очень помогли», — отметил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что, если российская вакцина не была поставлена точно в срок, Венгрии не удалось бы провести минувшей весной самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе. Это позволило Венгрии в числе первых стран начать восстановление экономики.

Сийярто подчеркнул, что надеется на успешное завершение переговоров с РФПИ о производстве «Спутника V» на территории Венгрии.

Весь запас «Спутника V» Венгрия исчерпала к 9 сентября. Она оказалась очень популярной. Жители республики использовали все два миллиона закупленных доз.