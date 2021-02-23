Украина решила отсоединиться от общей с Россией электросети

Украина планирует в течение двух лет отсоединиться от общей электросети с Белоруссией и Россией. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передало агентство «Интерфакс-Украина».

Дипломат напомнил, что единая электросеть, которая включает Украину, Белоруссию и Россию, существует с советских времен.

Но мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

По словам министра, это планируется сделать до конца 2023 года. После этого поставки на Украину белорусской электроэнергии «станут физически невозможными», добавил Кулеба после переговоров с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

Украинский министр подчеркнул, что отсоединение от энергосистемы будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Ландсбергис после этого выразил обеспокоенность тем, что электричество из Белоруссии имеет доступ к украинскому рынку. Это может помочь развитию белорусской АЭС, которую в Литве считают небезопасной, добавил дипломат.