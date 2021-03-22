Закупивший вакцину «Спутник V» премьер Словакии согласился на отставку с рядом условий

Словакия переживает настоящий политический кризис после раскола правящей коалиции. Причиной стала закупка главой правительства Игорем Матовичем российской вакцины «Спутник V». Сегодня действующий премьер-министр заявил, что готов оставить свой пост, но с условием, что если с ним уйдут еще ряд руководителей министерств. Об этом сообщило издание Spravy Pravda.

В своем выступлении Матович напомнил, с чего начался конфликт в правительстве.

«Несколько недель назад вместе с Мареком Крайчи (ушедший в отставку министр здравоохранения Словакии — прим.ред.) мы хотели объявить хорошую новость о том, что нам удалось получить два миллиона доз вакцины «Спутник V». Но партнеры по коалиции использовали эту ситуацию для развязывания кризиса», — заявил Матович.

Он подчеркнул, что сначала под давлением в отставку ушел министр Крайчи. Сейчас коалиция просит, чтобы и премьер оставил свой пост.

Матович отметил, что партия «Обычные люди» никогда не ставила ультиматумов, но сейчас ситуация изменилась. После этого он передал ряд своих требований.

В частности, он потребовал, чтобы вместе с ним в отставку ушли: министр экономики Рихард Сулик (член партии «Свобода и солидарность), глава комитета парламента по здравоохранению Яна Битто-Циганикова (партия «Свобода и солидарность»), министра юстиции Марии Коликовой (партия «За людей») и заместитель председателя парламента Юрая Шелиги (партия «За людей»). Также он подчеркнул, что после ухода из правительства он вернется в парламент.

Игорь Матович является членом партии «Обычные люди». Это политическое объединение вместе со «Свободой и солидарностью» и «За людей» составляют правительственную коалицию.

Премьер отметил, что нынешний кризис правительственной коалиции недопустим. Поэтому он готов покинуть свой пост при условии выполнения всех своих требований. Выполнят ли партнеры по коалиции требования премьер-министра пока неизвестно. Оппозиционные партии в парламенте заявили, что намерены настаивать на досрочных выборах и избрании нового кабмина.