Разработки Илона Маска сравнили с ракетами Третьего рейха

Уровень технологий компании SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун. Такого мнения придерживается генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

В интервью «Российской газете» он заявил, что не разделяет бурных восторгов по поводу Маска.

«Просто сегодня уже нельзя быть человеком, продумывающим первую ракету, они выпускаются в десятках модификаций и на разных видах топлива», — сказал Баранов. При этом он отметил, что, конечно, Маск применил некоторые технологические вещи неожиданным образом, но сравнивать его с тем же Королевым, по мнению Баранова, некорректно.

«Ракета на химическом топливе, ну садится она у него, и что? Фон Браун еще в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи», — заметил собеседник издания.

Немецкий конструктор Вернер фон Браун разработал первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2». Ее приняла на вооружение гитлеровская Германия в конце Второй мировой войны и использовала для ударов по Лондону. После войны фон Браун занимался американской космической программой.

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