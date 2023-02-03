Мир 03 февраля 2023, 00:27 «С радостью смотрю на предстоящий день». Шольц — о своем состоянии после выходок министров кабмина ФРГ Канцлер ФРГ Шольц заявил, что спит довольно хорошо, несмотря на поступки своих министров РИА «Новости»

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Несмотря на все поступки немецких министров, канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что кто-то еще из его кабинета министров «откроет ящик Пандоры». Он отметил, что «несмотря на все сложные времена» спит довольно хорошо. Беседу Шольца с согражданами, как отметило РИА «Новости», в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.

Шольц встретился немцами в Марбурге в федеральной земле Гессен. Один из участников встречи задал ему вопрос в связи с тем, что кабмин страны «никак не успокоится». В частности, мужчина спросил, не размышляет ли канцлер по утрам, когда проснется, кто из его министров «откроет ящик Пандоры».

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«Нет <…> Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — ответил мужчине Шольц.

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По его словам, Германия сейчас стоит перед сложными вызовами, при которых ей нужны хорошие люди. Шольц отметил, что считает главу МВД страны Нэнси Фезер профессионалом, которая хорошо справляется со своей работой. Также немецкий канцлер заявил, что может понять тех, кто хотел бы видеть Фезер на посту премьера в Гессене. Как отметил Шольц, «она будет каждый день все делать ради выполнения своих задач».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Парламентской ассамблее Совета Европы, где заявила о «войне с Россией», призывая Запад поставлять Украине больше оружия. Это заявление раскритиковали сами жители Германии. Высказывание Бербок сочли «абсолютно недопустимым» и призвали министра подать в отставку, если у нее есть «хоть минимум ответственности за страну».

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Бербок сказала, что думала, и оправдания немецкого МИД ничего не меняют.