Байден пошутил на тему беседы с Путиным. Видео

Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 26 января, заинтересовал журналистов. На вопросы представителей СМИ глава Белого дома ответил шуткой.

Байден предпочел серьезно не комментировать темы, которые обсудил с российским лидером. Трансляцию его выступления вел телеканал CSPAN.

«О вас [говорили]. Он шлет наилучшие пожелания», — заявил президент США журналистам на вопрос о содержании беседы с Путиным.

Президент РФ поздравил коллегу с началом работы на посту главы Соединенных Штатов. В беседе лидеры двух стран затронули актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, в том числе продление договора СНВ-3 и возможное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

После разговора Владимир Путин предложил Госдуме продлить СНВ-3 на пять лет. Соответствующий законопроект глава государства уже внес на ратификацию в нижнюю палату российского парламента. В Комитете ГД по международным делам планируют обсудить его 27 января и одобрить в этот же день.