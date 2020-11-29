Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

Пашинян рассказал, что 19 октября ему набрал президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян. Тот призвал прекратить войну. После этого премьер Армении позвонил Путину. Российский лидер заявил, что требование необходимо выполнить в соответствии с логикой предложений РФ. Это означало следующее: отложить вопрос о статусе, передать регионы Азербайджану, разместить российских миротворцев.

«Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений», — добавил Пашинян.

На следующий день уже ему позвонил Путин. Он передал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев требует разместить миротворцев не вдоль границы НКАО, а в соответствии с фактической линией соприкосновения. Причина — представители Баку не намерены отходить от позиций в Гадруте и Талише.

«Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану», — заявил Пашинян.

По его слова, Путин удивился данному решению. Тогда премьер Армении представил свои доводы. В ответ российский лидер посчитал слова логичными и признал, что не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях.

Если бы Ереван согласился сдать Шуши, то Баку выдвинул бы новые условия, уверен Пашинян. Например, Азербайджан мог бы взять под контроль автодорогу Кармир Шука — Шуши.

К тому времени были потеряны Джабраил, Гадрут и несколько прилегающих к нему сел, а также Физули и Талиш. Помимо этого, оказались сорванными две договоренности от 10 и 17 октября о гуманитарном перемирии, достигнутые при посредничестве России и Франции.