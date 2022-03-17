Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться с Путиным мирно

Украина капитулирует, если президент Владимир Зеленский не договорится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал БЕЛТА.

«Подчеркиваю — Путин предлагает абсолютно приемлемый вариант договора», — сказал он.

В случае отказа принимать условия России Зеленскому придется в скором времени подписывать акт о капитуляции, уверен Лукашенко.

«Россия не проиграет. Что будет в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я», — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что Украина запустила как минимум две ракеты «Точка-У» в сторону белорусской границы, однако их удалось сбить.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Россия переживают «наиболее сложный период в отношениях».