Лавров заявил о готовности России сотрудничать с производителями вакцин

Россия готова сотрудничать с производителями вакцин от коронавируса по всему миру. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В своем выступлении министр напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в более чем 60 странах мира. Поставки первых партий препарата туда уже начались.

«Мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», — подчеркнул Лавров.

«Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Российскую вакцину зарегистрировали 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человека. В основе препарата находятся два обезвреженных аденовируса, которые выступают векторами — переносчиками генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2.

При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела. Эффективность вакцины, согласно данным Центра имени Гамалеи составила 97,6%. Такие данные показали результаты тестирования 3,8 миллиона вакцинированных россиян.